豆丁海馬目擊率相當高 。（東管處提供／莊哲權台東傳真）

色彩鮮艷的海蛞蝓。（東管處提供／莊哲權台東傳真）

台東縣成功鎮三仙台美景名聞遐邇，海底美景卻鮮為人知，東部海岸國家風景區管理處調查發現，該區域魚類及海蛞蝓資源數量相當多，軟珊瑚覆蓋度也高，且大礁石的垂直面有不少海扇生長，東西南北側都有亮點，極具發展潛力，該處將規畫船潛生態旅遊活動，推廣東海岸潛點。

東管處自2019年開始進行三仙台、基翬周邊海域資源調查，發現有非常豐富的生態，像國際聞名的豆丁海馬，目擊率非常高，西側垂直面礁石則有許多超過1公尺的大海扇，海底10公尺礁石上的軟珊瑚覆蓋率幾乎100％，都是潛水攝影玩家的最愛。

東管處表示，三仙台海域每個區域都有不同特色，基翬可以豆丁海馬為主，南側有海蛞蝓，西側大海扇，北側則以各式魚種居多，但是海底生態旅遊幾乎掛零，預計今年將邀請潛水愛好者踩線，推廣海底深度旅遊。

東管處自2016年起持續進行東海岸及綠島海域探勘，已整理出各具特色生物之潛點，東管處長林維玲坦言，在調查過程中發現，三仙台海域除了有豐富的生態外，也有不少海廢垃圾，因此計畫今年以工作假期方式，先讓大家去清理海底垃圾以後，再帶大家去看新發現的水底美麗潛點，在推廣生態旅遊及特色潛點之餘，也守護當地自然環境。

(中時 )