雲林縣虎尾鎮街道改善工程年前竣工，雲林縣長張麗善（前右三）邀大家來遊虎尾迎新春。（張朝欣攝）

雲林縣政府為迎接新春，加緊趕工「虎尾周邊街道系統整合串接改善計畫第2期工程」，藉此改善虎尾鎮市區人行空間、串聯市區景點，預計農曆年前完工，縣長張麗善25日視察工程進度，邀請全台民眾到虎尾鎮4個藝文館場，以及同心公園入口意象打卡迎新春。

虎尾鎮中正路、文化路、民主路等市區重要路段，部分路面損壞、停車空間不足，雲林縣政府為建構虎尾鎮完善大眾運輸、步道路網，打造友善人行環境，在內政部營建署補助下辦理「虎尾及北港朝天宮周邊街道系統改善串接計畫」，虎尾地區分為3件工程，北港地區2件。

張麗善表示，虎尾地區第2案工程透過跟台糖及虎尾科大溝通協調，充分利用土地，不僅改善人行步道，也有更多機、汽車停車空間，未來民眾可從同心公園、虎尾鐵橋直接步行到虎尾市區，參觀虎尾4館「布袋戲館、故事館、記憶Cool、合同廳舍」，感受縣府用心打造的舒適人行步道。

縣工務處長汪令堯表示，此工程經費計5950萬元整，施作改善範圍以虎尾鎮中正路、文化路、民主路、安慶圳學校段及同心公園，主要施工項目為人行道整修、瀝青鋪面刨鋪、調整汽、機車停車格位、景觀美化及管線下地作業。

汪令堯補充說明，虎尾科大周邊原本停車空間不足，縣府透過與校方溝通，一口氣增設1118個機車格、83個汽車格，學生及附近居民都覺得停車變方便、道路也變整齊了。目前工程已完成85％，預計2月5日竣工。

(中時 )