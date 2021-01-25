「國民歌王」周華健今(25日)舉辦《少年俠客》演唱會記者會，全新巡演將於4/10台北小巨蛋、5/8高雄巨蛋登場，他心目中最希望邀請到的嘉賓是息影多年的陳淑樺，5年前開唱就曾透過朋友邀請過她，當時「她有說要來看，但到底有沒有來我不知道」，如果能再見到她最想對她說：「我們真想妳！」

周華健曾和陳淑樺合唱過〈萍水相逢〉、〈孤單〉等歌曲，印象最深刻是周華健在滾石當製作助理時，有次日本的記者來訪問陳淑樺，需要講英文，陳淑樺找周華健擔任翻譯、陪她一起做訪問，「她人非常好，我用破破的英文，她用更破的英文，把訪問做完。」而他當年車上放陳淑樺的卡帶，有一次爸爸聽了還問他：「這個女孩是誰啊？聲音真好聽！」

他日前在五月天演唱會上播放影片宣傳演唱會，是否考慮找阿信當嘉賓？他笑說「抓阿信來出公差好了」，之前阿信表示能聽到他開唱「有一場是一場」，兩人同星座也很有默契，脣槍舌戰火花十足，他笑說，如果阿信當嘉賓兩人在台上「聊天就好了」。

周華健睽違5年開唱，他去年受疫情影響沒有公開活動，但「我都沒有停下來，每天下午3點到晚上10點去錄音室寫歌，也一直有練歌」，他也積極健身，勤練肺活量，被問成效？他謙虛說，肚子還在努力中，「消下來就好了，肚子最難，吃一個晚餐就跑出來。」這段時間他也意外多了假期陪老婆小孩，「她當然很開心，但準備進入煩的階段了」。

近來疫情升溫，周華健樂觀表示，目前桃園告急是好事，越緊張越好，這代表大家都在防堵中，不敢掉以輕心，他對有關單位很有信心，認為台灣抗疫成果很值得驕傲，也期許自己的歌聲能帶給大家安定及安忍的力量。2021周華健全新巡迴演唱會《少年俠客》演唱會北高兩場將於1/30(六)早上11:00吉日吉時於拓元售票系統同步開賣。

周華健今現場揮毫，希望藉著「題字成金」來讓好運到。（粘耿豪攝）

周華健今舉辦〈少年俠客 〉 2021巡迴演唱會記者會。（粘耿豪攝）

周華健出道36年，首次攻南北雙蛋。（粘耿豪攝）

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