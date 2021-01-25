疫情嚴峻，因應即將來到的春節旅遊人潮，縣府除歡迎大家「東漂」到台東旅遊外，也不敢大意，將落實消毒工作，並呼籲遊客做好防疫措施。另，台東縣衛生局收到中央提供2名居家隔離名單，經查雖設籍台東，但長期居住外縣市，且目前於外縣市居家隔離中，無須過度驚慌。

台東縣政府25日召開跨局處防疫會議，並開設因應新冠肺炎災害應變中心，衛生局表示，中央疫情指揮中心訂定回溯部立桃園醫院接觸者匡列，台東有收到中央提供2名居家隔離名單，經查該2名個案雖設籍台東但長期居住外縣市，且目前於外縣市進行居家隔離中。

會中並開設因應新冠肺炎災害應變中心及資訊公告網站 http：／／59.125.241.181／dspost／ ，疫情相關資訊，請民眾善加利用。縣長饒慶鈴呼籲鄉親無需過度驚慌，並請務必加強個人防疫措施，落實勤洗手戴口罩、保持社交距離，防範疫情擴散。

此外，受疫情影響，國人無法出國，農曆春節即將到來，甫拿下Booking.com「全球最好客目的地」第1名的台東縣，勢必成為春節島內出國首選，縣府表示，已針對縣內交通及旅遊資訊整理出「東漂」旅遊懶人包，並將持續做好清潔消毒工作，加強旅宿業者的防疫宣導。

而原訂29日上午在縣府大禮堂辦理的春聯現場揮毫，將改採線上登記及抽獎方式發送春聯。

(中時 )