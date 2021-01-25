年逾7旬的蘇姓老翁雇用30歲印尼籍女看護照顧老父，2017年7月間指控女看護偷竊錢及物品要報警為由，對女看護猥褻、性侵得逞，女看護向友人訴苦稱，她急需賺錢，不願逃離等苦衷，案經輾轉報案。台中地院依利用權勢性交罪判處蘇男徒刑1年2月，緩刑4年，全案仍可上訴。

判決書指出，蘇男自2017年7月間雇用女看護，在家照顧老父，蘇男在2019年11月6日晚間指控女看護偷竊，要通知仲介報警為由要求上床，女看護擔心遭雇主藉故刁難，甚至遭遣返而屈意順從。

蘇男在當晚在住處房間對女看護猥褻、性侵得逞，過程中，女看護的友人及蘇男友人來訪，蘇男才停手，但是友人離開後，竟又再逞獸行。

事後，女看護向友人訴苦遭雇主性侵，並指稱她因需要工作賺錢等經濟因素，不願放棄目前的工作逃走，經友人告知他人輾轉報案。警方將女看護帶離，經採女看護私處檢體送驗，驗出與蘇男DNA型別相符。

法官認定，蘇男利用雇主權勢對女看護性侵害，偵查期間否認犯行，事後，才積極與女看護達成和解，並獲得認同給予緩刑機會，依利用權勢性交罪處徒刑1年2月，緩刑4年，並接受法治教育10場次。

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(中時 )