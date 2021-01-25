大同（2371）積極拓展再生能源版圖，去年投入桃園新屋第4、7、8公墓用地建置太陽光電計畫，4號公墓案場將在農曆年前完成併網，大同表示，大同太陽光電已完成併網162MW，今年建置量成長五成為目標。

大同表示，政府致力提升再生能源占比，加上今年初「再生能源發展條例」上路，針對契約容量超過5千瓩的用電戶需設置再生能源的規定，促進了綠電需求成長，大同目前大同已完成併網162MW，為全台公有屋頂型太陽能案場最多的廠商。

大同去年取得的桃園新屋區第4、7及8公墓用地建置太陽光電計畫，由大同永旭負責建置與維運，目前已完成7號、8號公墓的太陽能建置，為北台灣首座完成併網的光電公墓；4號公墓案場也將在農曆年前完成併網，整個計畫可建置容量3.16MW的太陽光電系統，年發電量約336萬度，減碳量約1,710公噸，相當四座大安森林公園吸碳量。

太陽光電系統的建置，除了常見的屋頂型、地面型、漁電共生等案場以外，政府也陸續開放像是垃圾掩埋場、公有墓地的多元利用。

大同自2016年開始投入復育掩埋場、公墓等地區成為太陽光電案場的計畫，為台灣的太陽光電發展開闢新的商業模式，除了台北市福德坑環保復育公園的「能源之丘」外，也陸續建置南港山水綠生態公園「能源之丘2.0」、桃園市五座掩埋場、新竹縣南寮看海公園等垃圾掩埋場太陽能案場。

(工商 )