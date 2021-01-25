國內某知名大學研究室4女2男，去年到新竹遊玩入住民宿，其中3名女子上晚上洗澡時，看到淋浴間隔板伸出一根極似GoPro的水管狀攝影機，懷疑遭偷拍，由於一行人有一對情侶，3人認為偷拍狼是墨西哥籍男同學，隔天向他質問，對方坦承一時好奇衝動偷拍，隨即被押到森林找回丟掉的攝影機，被告後承諾賠償每人20萬元、離境換撤告，台北地檢署25日將他處分不起訴。

這名20多歲墨籍男子，來台在國內某大學生物科學研究室從事研究工作，2020年與研究室的朋友到新竹尖鄉遊玩，當晚入住民宿，同行人包括他、一對情侶與3名女研究生，共有4男2女。

事發當晚，3名被害女子輪流洗澡，雖浴室採浴廁分離，但中間隔板並沒有釘在牆壁上，留了隙縫，足夠讓人將手伸過去，結果最後一個進去洗澡的女子，發現有支奇怪的水管伸進來，洗完後回房間和其他2女討論，懷疑遭同行的墨籍男子偷拍。

據「ETtoday新聞雲」報導，3名受害女子隔天向墨男質問，對方自知辯解無用，尷尬坦承因為一時好奇犯案，偷拍後已把攝影機丟到民宿附近的森林裡，3女便押著他將攝影機找回來，當面要求他還原刪除的檔案，結果發現她們淋浴過程全被拍下，氣得拿著攝影機回台北到北檢提告妨害秘密罪。

北檢調查時，墨男承諾離境、不再來台灣，並以分期方式賠償每名被害人各20萬元，由於3名被害女子同意撤告，檢察官將他處分不起訴。

(中時新聞網)