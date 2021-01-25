饒舌新秀「18veno」出身自美國南卡羅拉納州，去年才發表首支作品，正式出道還沒一年，沒想到今日就被證實遭槍殺身亡，結束短短19年生命，大好前程就這麼斷送，18veno的離世在美國饒舌界丟下震撼彈，南卡羅拉納地區的「饒舌界大哥」JetsonMade也發文哀悼。

18veno從15歲開始就展現饒舌天賦，順利得到唱片公司BoyMeetSpace青睞，經過一段時間籌備，於去年正式發表作品出道，沒想到不到一年時間就離世，當地警方在美國時間24日證實，18veno死於槍擊意外，細節目前還在調查中，粉絲們也紛紛湧入18veno 的IG留言哀悼。

而JetsonMade也在推特曬出一段饒舌影片，感傷地表示：「永世長存，我愛你兄弟。」事實上，在一年之內，已經有4名饒舌歌手死於槍擊意外，也讓外界再度重視美國槍枝氾濫的問題。

已故饒舌歌手Pop Smoke的父母就站出來呼籲，「因為槍枝暴力，我的孩子再也不會握著我的手跳舞，不會再進來我的房間，對著鏡子展示肌肉。槍枝暴力毀了許多家庭，這必須停止！」

(中時新聞網)