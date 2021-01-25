時代力量台中黨部與購買蛙蛙文創口罩受害消費者，25日到台中市府前高喊「蛙蛙限期退款」。（盧金足攝）

台中市法制局長李善植25日呼籲蛙蛙文創秉持誠信，確實履行其承諾的和解方案奏效。（盧金足攝）

蛙蛙文創有限公司因販售口罩卻未能依約交貨的消費爭議，很多縣市協調時都破局，台中市府25日為業者與消費者協調時，業者代表雖釋善意提出解決方案，但因為蛙蛙文創先前曾多次違約，消費者對其承諾缺乏信心，經法制局主任消保官康馨壬協調達成初步共識，市府計協助85名消費者達成和解。

蛙蛙文創在疫情期間賣口罩熱銷，但全台上千名消費者等不到口罩爆發糾紛，台中市法制局25日舉行台中市、南投縣消費者與業者協調，有85人達成和解，初步共識接受退費條件，業者承諾最快3月19日前返還部分價金，若接受給付口罩2月9日前交付，額外增加片數補償。

市府指出，蛙蛙文創販售口罩未能依約交貨消費爭議，收到148件消費申訴，金額達368多萬元 為解決消費糾紛，市府與南投縣府舉行調解會，蛙蛙文創副總梁弘正提出和解方案供消費者選擇。

經雙方達成共識，消保官協助製作調解書，將和解內容記載在調解書，未來送交法院核定後，若業者屆期未依約履行，消費者可直接持經法院核定調解書聲請強制執行。

法制局長李善植說，消費者若接受業者所提出退費條件，最快3月19日前返還部分價金；若接受給付口罩的消費者，最快2月9日前交付部分具口罩醫療器材許可證字號的雙鋼印口罩，並額外增加口罩片數補償消費者。

時代力量台中黨部執行長簡嘉佑、立委陳椒華台中服務處主任吳佩芸，與購買蛙蛙文創口罩消費者也到市府前陳情，受害者氣憤的說，中投地區很多人幫公司和親朋好友代購，拿不到口罩飽受壓力。

法制局呼籲蛙蛙文創確實履行其承諾的和解方案，未來就其他尚未加入調解或他縣市的消費爭議案件，也能一體適用。

(中時 )