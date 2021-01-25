參加婚宴到底要包多少錢才不失禮，一直是賓客們從古至今爭論不休的問題。專欄作家黃大米過去曾任職電視台記者，許多同事會邀請主管或大牌主持人，但某位知名女主持每次都全家出席，並附上1600元的紅包，讓新娘傻眼到爆。

黃大米24日在臉書分享一段小故事，她表示電視台女記者都很年輕，工作不久後就會去結婚，因此電視台的主管和大牌主持人都會收到很多喜帖，每年禮金支出相當可觀。

某位大牌女主持人每次參加喜宴，一定都是一家四口全到場，紅包卻只有1600，讓新娘都很錯愕：「怎她賺這樣多，只包這樣？」消息在圈內傳開後，久而久之就比較少新人會邀請那位大牌女主持人了。

黃大米聽完這個故事，認為這位女主持人會包1600情有可原，因為她已經結婚多年、小孩都長大了，不太可能再跟女記者討回紅包，自然會包少一點，加上本身知名度高，「肯到場就已經很給你面子了」。

至於收入和禮金金額會不會成正比，黃大米覺得不會，「除了看收入外，更重要的是交情與這個人的個性，小氣的人，筆誤，是勤儉的人，會認為包1600就很多了」。

許多網友看到這篇故事，不禁有感而發留言：「只要不抱著要別人為你湊錢付桌費的想法，也就不會出現這些問題啦」、「我以為大牌主持人就是要打出口碑後別人不想丟炸彈」、「台灣的喜宴說是『請客』，但實際上卻在那邊算來算去，無言」、「大牌主持人要面對很多的紅包，1包1600，10包就16000了，我覺得1600是ok的」、「突然覺得我之前的主管跟過往的同事都很大方」。

(中時新聞網)