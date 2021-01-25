嘉義縣新港鄉日前有民眾遛狗時，自家小狗和鄰居飼養犬隻互咬，雖受傷犬隻治療後無礙，但對方堅持報警，嘉義縣家畜疾病防治所調查發現各自飼養的犬隻有未完成絕育、狂犬病預防注射等狀況，飼主雙雙被開罰，合計付出13萬3000元代價。

家畜所表示，蔡姓民眾和兒子在遛狗時，張姓鄰居的犬隻跑來嗅聞後，兩犬相互撕咬，導致蔡姓民眾的狗受傷送醫，案件發生後張姓民眾馬上將小狗抱離現場，並表示事件發生當下不斷向蔡姓民眾道歉，事後也登門拜訪表示願意賠償，但遭蔡姓民眾拒絕，並堅持報警。

經調查，張姓民眾飼養的犬隻未完成絕育、寵物登記和狂犬病預防注射，依動保法第27、31條及動傳條例第45規定可開罰8萬3000元，報警的蔡員所飼養犬隻未完成絕育，也被依動保法第27條規定開罰5萬元。

小狗互咬主人被罰，恐怕兩名飼主都始料未及，但家畜所強調，依動保法規定，未為寵物完成絕育者可開罰5萬至15萬元，未完成寵物登記者可開罰3000元至1.5萬元，未完成狂犬病預防注射者可依動傳條例開罰3萬至15萬元，呼籲飼主善盡飼主責任，勿以身試法。

(中時 )