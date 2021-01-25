許多人在吃港式飲茶時會發現，售價都不是整數，一名網友就好奇詢問「為什麼台灣港點總是有尾數？」質疑這樣算錢的時候不是很麻煩？沒想到有內行人點出真相，答案讓眾人超意外。

原PO在PTT發文指出，他日前去吃了一家港點，舉凡蘿蔔糕、珍珠雞、燒賣等等，每一項都是X8元，他好奇到底為什麼不算成整數？這樣結帳也比較方便。

貼文一出引起網友討論，紛紛回應「香港人喜歡尾數是8」、「少2塊，你會覺得便宜一點」、「這樣才會多吃幾盤湊整數」、「錯覺不貴」、「39元店表示」、「很多單點火鍋店也是，概念差不多」。

有內行網友分析，「售價絕對會影響你的消費意願」，88元和90元感覺就是有差，而且有沒有進位會影響你消費的感知度，不是整數的售價，也容易讓人有比較便宜的錯覺，搞不好有些人還會為了湊整數多點一盤。對於業者能想出這種特殊的價格模式，吸引更多消費，網友讚嘆「只能說真的太聰明了」。

港式飲茶競爭激烈 吃到飽vs.傳統味

(中時新聞網)