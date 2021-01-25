空軍今天發布共機動態，共軍1架運8反潛機侵擾我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

昨天有15架各型共機侵擾西南空域，包括2架運8反潛機，2架蘇愷-30、4架殲-16、6架殲-10、及1架運8技偵機；前天則有13架，包括有1架運-8反潛機、8架轟-6K長程戰略轟炸機及4架殲-16戰鬥機。

(中時 )