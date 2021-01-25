今1架共機進我西南空域 19:002021/01/25 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍今天發布共機動態，共軍1架運8反潛機侵擾我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 昨天有15架各型共機侵擾西南空域，包括2架運8反潛機，2架蘇愷-30、4架殲-16、6架殲-10、及1架運8技偵機；前天則有13架，包括有1架運-8反潛機、8架轟-6K長程戰略轟炸機及4架殲-16戰鬥機。 中義自動棒材送料機冠全球 嵩偉伺服鑽孔攻牙機 智產利器 (中時 ) #共機 #架殲 #西南空域 #空軍 #運8反潛機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 浩鑫智慧防疫再下一城 零接觸自助機導入新北雙和醫院 15:322021/01/25 財經 美中台 進入新安全觀時代 04:102021/01/25 焦點要聞 巴西足球隊傳出空難噩耗 機上6人罹難 17:402021/01/25 國際 美國扮演討好兩岸的情人 04:102021/01/25 時論廣場 美航母與中國海空軍 南海較勁 04:102021/01/25 焦點要聞 庫林工業級空氣淨化機 助抗疫 04:102021/01/25 產業特刊 美國國務院敦促北京停止施壓 陳以信：一重點被刻意忽略 15:182021/01/25 政治 立委籲中火機組 全提前5年除役 04:102021/01/25 地方新聞 美友台聲明 藍委稱要兩岸自制 04:102021/01/25 焦點要聞 衡碁自動平衡機系統 打入電動車供應鏈 04:102021/01/25 產業特刊 三星首款萬元以下5G手機Galaxy A32 5G豆豆機2月上市 10:392021/01/25 科技 政治熱門新聞 桃園再爆確診後 侯友宜喊6字 最新民調一面倒 - 政治 為許崑源不值 網：486採訪黃捷對話 讓人十分錯愕 - 政治 【罷捷叫陣】123罷捷遊行空拍圖曝光 網看完驚：這個人潮 - 政治 挺黃捷蔡英文恐重蹈2017年覆轍？ 游淑慧斷言罷捷結果 - 政治 【防疫槓中央】陳時中緊急隔離5千人 名嘴：希望他賭對了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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