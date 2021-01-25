新冠肺炎疫情嚴峻，疫情中心匡列需居家隔離者高達5000人，法務部長蔡清祥為防範民眾違反防疫規定，趴趴走遭裁罰卻拒繳罰鍰，指示行政執行署本周起強力執行違反防疫規定裁罰案件，不排除查扣存款、不動產、限制出境，甚至向法院聲請拘提、管收，以伸張公權力，展現落實防疫政策決心。

為此，行政執行署署長林慶宗今天召開全國分署長會議，指示各分署針對防疫裁罰案件強力執行，尤其是對於惡意違反防疫規定遭衛生機關裁罰，卻又拒繳罰款的民眾，絕不寬貸。

行政執行署表示，疫情持續蔓延，法務部長蔡清祥指示全國13個分署「超前部署」，主動聯繫各縣市衛生局，對違反防疫規範民眾強力執行，自本周啟動「強力執行防疫案件專案」，積極執行違反居家隔離、居家檢疫及自主健康管理規定而遭處罰鍰，仍拒不繳納的民眾。

行政執行署表示，面對嚴峻疫情來襲，不允許少數違規民眾造成防疫缺口，尤其是近日報載台中市有剛從大陸地區返台居家檢疫男子外出趴趴走、新北市有男子逛超市拒不戴口罩等，無視政府防疫政策，增加疫情擴散的風險。

執行署已指示全國13個執行分署，針對防疫裁罰案件迅速強制執行，加強查扣存款、車輛、不動產，必要時祭出限制出境處分，或向法院聲請拘提、管收。

執行署呼籲，農曆春節即將來臨，大量返鄉旅客易造成防疫漏洞，有賴全體國民共同遵守防疫政策，以守護全民健康及全國防疫成果。

(中時 )