看好風電碳纖應用需求成長，上緯投控（3708）今年將於台灣擴建五條碳纖產線，新材料業務也持穩推進，搭配業外有望依風場建設進度，認列上緯新能源股權出售2千萬美元，業績、獲利蓄勢推進。

此外，長興（1717）受惠半導體、中國需求穩健，合成樹脂、特用材料兩大事業單位出貨量復甦增加，合成樹脂營收占比重返五成以上。看好電子材料與特化光固化需求均會成長，元月、首季營收有望延續高檔態勢，較去年同期顯著成長；法人推估，全年營運可望展現2位數成長。

上緯投控新材料（環保耐蝕樹脂、風電葉片樹脂）營收佔比約83％（新材料各項產品比重中風電葉片樹脂占約七成）、碳纖維複合材料占整體營收約17％。中國市場營收占比約81％、台灣4％、國際市場約15％。

考量風電材料需求活絡穩健，加上近期原物料行情攀揚，上緯旗下碳纖維複材、風電葉片樹脂及環保耐蝕材料等主力產品漲價逾一成，收益能量蓄勢放大。

上緯環保耐蝕材料營收可望成長10～20％；風電葉片樹脂新增西門子歐洲及印度訂單第一季開始出貨。

長興特化光固化材料東協、中國需求穩健增加，今、明兩年將分別擴產6千噸；電子材料日本子公司真空壓膜機出貨也持穩走堅，今年營收還有個位數成長。

分析師認為，節能、環保趨勢下，固化材料可望受惠法令規範與產業升級市場持續成長，而中美貿易戰也促使製造商加快布局東南亞，也有利於長興東南亞據點營運增溫推進。

(工商 )