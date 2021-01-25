斥資約12.3億元的台南沙崙綠能科學城聯外道路25日上午通車，未來將大幅縮短高鐵站至歸仁區、關廟區的距離，同時還可帶動沙崙綠能科學城周邊發展。（李宜杰攝）

斥資約12.3億元的台南沙崙綠能科學城聯外道路25日上午通車，由交通部長林佳龍、台南市長黃偉哲、立委王定宇、立委陳亭妃等人見證。未來通車後，將串聯歸仁區與關廟區的產業、觀光及交通，並結合台86線及台19甲線道路，完善科學城交通系統，東西南北全打通。

南市府工務局表示，目前開放通車的聯外道路有2處，分別是高鐵沙崙銜接南154線，及歸仁十三路延伸至關廟五甲。其中，高鐵沙崙銜接南154線為南北向道路，連結高鐵特定區與歸仁區凱旋路，其間新建2座橋梁，路寬12米、長約2.3公里；而歸仁十三路延伸至關廟五甲則是東西向道路，連結高鐵特定區至關廟區南雄路ㄧ段，直通台19甲線，路寬25米、全長3.2公里。

此外，工務局也爭取台86線大潭交流道增設延伸到高鐵特定區的匝道，以分流交流道與綠能科學城的車潮，長度約1.16公里，包含工程與用地經費約3億元，預計明年底竣工。工務局長蘇金安指出，待台86線大潭交流道延伸工程告竣，可有效疏導沙崙區域交通，並發揮沙崙綠能科學城、中研院南部院區及大台南會展中心等效能。

台南市長黃偉哲今日致詞時回憶，其實相較台中、高雄，高鐵台南站特定區開發確實較晚，若非當時規畫沙崙綠能科學城，再加上蔡英文總統2016年上任後積極推動，道路建設恐怕還要等上好幾年。因此，黃偉哲特別感謝中央的臨門一腳，全力支持挹注經費，讓地方爭取多年的建設，付諸實行。

林佳龍也說，事實上，10年前台南縣市合併升格，但卻沒有完全整合，因此亟須透過便捷的交通系統，才能帶來產業投資，平衡城鄉差距。林佳龍稱，要感謝蔡英文總統全力投入前瞻計畫，讓高鐵台南特定區的定位更清楚，只要有良好的交通，再加上台南的土地，一定可以享受大南方的繁榮。

(中時 )