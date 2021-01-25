晶圓代工龍頭、最大權值股台積電（2330）股價連日壓回，聯電（2303）25日挺身而出，瑞銀證券將推測合理股價升至63元，並提出繼8吋晶圓後、12吋晶圓第二季起將開始漲價，激勵聯電收57.2元，續創本波段新高，晶圓代工「一哥休息、二哥撐場」維繫市場熱度。

瑞銀證券亞太區半導體分析師林莉鈞指出，對聯電來說，因其產品組合沒辦法與領導級大廠相比擬，因此，當晶圓代工成熟製程結構性的供應吃緊狀況延續下去，其單位售價、產品組合會有更明顯的提升效果。

市場都在緊盯8吋晶圓產能限制，瑞銀認為，12吋晶圓的供需自2020年底也開始吃緊，帶動需求的產品包括：觸控面板驅動IC（TDDI）、OLED DDI、連接器晶片、TV控制器等，考量訂價環境對聯電愈來愈有利，瑞銀將聯電第二、三季混合單位售價的季增率，由0、2％，上調為4與5％。

就聯電股價亮眼表現來看，市場應已反映8吋晶圓2020年下旬至2021年初的漲價利多，但是，林莉鈞認為，接下來還有8吋晶圓價格續強、12吋晶圓代工報價於第二與第三季上漲、聯電產品組合改善等利多，尚待進一步發酵。

瑞銀調高對聯電的財務預期，是繼匯豐證券後、一周內第二家把合理股價提高至63元者，樂觀派外資對聯電的獲利前景，看法也益發正向，估計2020～2022年每股純益分別是1.93、2.62與4.03元，2023年甚至5元。

短期營運表現上，外資認為，基於產能利用率高，聯電2020年第四季毛利率將為22％，優於前季的21.8％，放眼2021年首季，受惠於8吋晶圓代工報價上漲，聯電單季營收將再優於2020年第四季，毛利率進一步攀升至23.6％。

(工商 )