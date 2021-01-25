農曆春節倒數計時，全家便利商店25日宣布，為迎接金牛年，全家攜手台灣財神開基祖廟－北港武德宮合作，推出七款「全家」x「北港武德宮」招財鮮食，有「大口黃金和牛堡飯糰」、「開運和牛堡」、「吉士里肌豬排握沙拉」、「四星報喜紅燒牛肉麵」、「五滷財神大雞腿油飯」，還有「金魚滿堂胡麻鮪魚滿餡」、「極慶有魚胡麻鮪魚鬆餅」等，從主食、輕食到麵包都有！

全家表示，每年農曆春節到財神廟祈求好運，是不少人春遊的行程，因此，全家今年特別與北港武德宮跨界聯名，從1/26起推出招財系列鮮食，包裝設計上以金黃色加上黑虎大將軍、金元寶，象徵招財祈福，全家會員於1/27～2/23購買指定招財鮮食任一項，即可參加抽獎，頭獎是價值15,000元的「財神祖廟純金金元寶」。

據全家介紹，此次聯名的「大口黃金和牛堡飯糰」及「開運和牛堡」，特別選用肉質柔軟多汁的澳洲和牛肉排製成，另外「四星報喜紅燒牛肉麵」則是與冠軍牛肉麵洪師父合作，集結牛腱、牛筋、牛肚及牛五花肉片，搭配紅燒湯頭，口感豐富，還有「五滷財神大雞腿油飯」是以香氣四溢的五滷雞腿搭配木桶炊飯，就像一人份的獨享年菜。

此外，全家表示，過年大魚大肉後，如果想品嘗輕食、點心，全家此次嚴選顆粒飽滿的日本九鬼金胡麻，拌入鹹香風味的鮮甜鮪魚，推出「金魚滿堂胡麻鮪魚滿餡」、「極慶有魚胡麻鮪魚鬆餅」，1/27～2/16凡購買匠土司、極鬆餅、滿餡麵包系列商品任兩件，就贈送「招財紅包袋」乙個，數量有限送完為止。

(工商 )