衛生福利部桃園醫院(部桃)疫情急速升溫，疫情指揮中心昨(24日)晚緊急宣布，宣布擴大隔離至5000人，科技大廠如臨大敵，今日包括宏達電、鴻海都緊急啟動防疫措施，居住桃園員工即日起實施居家遠端上班。稍早全球晶圓代工龍頭台積電也公告，只要是1/6~1/19前往過部桃就醫、看診、陪病以及探病，或是密切接觸上述人士的員工與持有長期工作證廠商，就停止入廠權限。

由於部桃疫情升溫，台積電決議，從今日起所有員工與持有長期工作證廠商若在1/6~1/19前往過部桃就醫、看診、陪病以及探病，或是密切接觸上述人士，將禁止其入廠權限。

台積電嚴格執行現階段防疫措施，也要求員工每日更新健康聲明書與體溫追蹤，強化員工防疫意識。公告還提到，要員工避免與非特定對象面對面接觸，以及避免進出醫療院所，此外，台積電也將減少來賓、訪客進入，盡量採取線上或遠端會議模式，以及減少員工參與外部教育訓練或學術性交流活動，避免參與市內外大型群聚活動等。

台積電強調，將持續關注疫情變化與動態調整防疫措施。

(中時新聞網)