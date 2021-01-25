高雄市議員黃捷的罷免案將在2月6日舉行，總統蔡英文在民進黨中常會中高調宣布將全力拯救黃捷，讓許多綠營人士出聲表態挺黃捷，Wecare高雄也出聲表示「不要用罷免造成仇恨」，但這個說法也引來網友砲轟，狠酸推動韓國瑜罷免案的他們才是「始作俑者」！

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」今(25)日貼文表示，當罷韓團體站出來說不要用罷免造成仇恨的時候，卻忘記自己才是始作俑者！當初罷韓期間，韓市長希望不要造成對立，所以希望支持者不要去投票，讓高雄能夠繼續是個有愛的城市，但卻遭到如此對待。

結果現在罷捷，蔡英文總統下令全面支持，從立委到各類組織，都紛紛站出來表達對決！該粉專砲轟，所以造成高雄仇恨對決的是誰？一直是民進黨，還有寄生綠營的黃捷！黃捷背棄自己的政黨，背棄對鳳山市民的承諾，如今又開始造成高雄市民的仇恨對立，這樣的議員，不該讓她下台離開高雄嗎？

這篇文引來其他網友的回響，紛紛留言表示「消費亡者來增加自己的聲量，這樣沒血沒淚的議員還有什麼好留戀的呢？」「年輕人加油，高雄看你們表現」、「Wecare在高雄發生什麼事都沒出現，挺黃捷就出現」、「看到這些人為了阿舅們，霸凌韓的模樣按了哭哭。這些人讓高雄人必須承受他們造孽所留下的無情」、「看看自己當時罷人的嘴臉，現在被罷，九好加一好！」

(中時新聞網)