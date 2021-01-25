雲林縣政府調查曾去過桃醫的縣民，25日統計共有6人，其中2人住在桃園，直接在桃園居家隔離，另4人返回雲林居家隔離中，由縣府持續進行疫情調查中。

中央流行疫情指揮中心宣布1月6至19日曾出入桃醫的民眾視為紅區管理，需居家隔離並須在期滿前接受採檢，雲林縣衛生局25日調查發現，雲林縣有6人符合此條件。

縣衛生局表示，其中2人設籍雲林但現在居住在桃園，因此就地在桃園居家隔離，另4人為2對夫妻，已在雲林縣進行居家隔離，將調查曾到哪些場所、接觸到何人，並在隔離結束前安排採檢。

(中時 )