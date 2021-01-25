這起性侵事件，似乎成為羅生門，一名30歲男子阿爆（化名），向警方報案表示，在台北市228和平公園裡，遭到一名老伯性侵得逞，阿爆說老伯直接將自己褲子脫掉後，用嘴巴含住下體，警方將兩人帶回派出所，並調閱監視器，發現當下還有其他人圍觀。

去年7月，阿爆向警方供稱，當時他在公園裡涼亭裡，看到疑似有人正在進行活春宮，便上前查看，想不到一名86歲老伯，突然走過來，強行脫下自己的褲子後，將下體含進嘴巴口交，同時表示會給阿爆400元。對此老伯反駁，表示當下兩人發生的性行為，是經過阿爆同意，才幫他口交，也沒有所謂的性交易。

此案經檢察官勘驗證據，認為阿爆知道有人在涼亭裡活春宮，卻還是走過去看，至於控訴的性侵過程，依據阿爆年紀、身材強壯等優勢，對比86歲老伯體力，理應可以馬上拒絕，考量上述狀況，判定阿爆指控有違常理，最後依事證不足，老伯獲不起訴。

不過，老伯遭控訴幫人口交時，警方調閱涼亭監視器畫面，發現當下其實有另外2名男子，站在附近觀看，但至今仍未調查出兩名目擊者的身分。

(中時新聞網)