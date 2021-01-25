國發會25日召開委員會議，會中通過新竹科學園區第三、四、五期標準廠房更新計畫，由於竹科園區內部分廠房使用超過30年，且園區土地使用飽和，因此推動更新計畫，從2021年至2035年間投入約272.57億元，預計未來每年產值可望增加411.82億元。

值得注意的是，屏東加工出口區設置（擴區）計畫書也同時通過，由於之前台商回台速度快，需要更多土地，因此推動屏東加工出口區擴建計畫，將新增26.7公頃，預計投入9.16億元，可望帶動廠商投資50億元，預計年產值增加100億元。

(工商 )