桃園防疫再升級，蔡英文總統今天呼籲大家「一起挺桃園！」強調面對病毒威脅，中央地方必須合作，桃園市長鄭文燦已經宣布防疫措施全面升級。中央絕對支持桃園的做法，將跨部會動員，共同當桃園市民的後盾。

針對這波疫情危機，蔡英文今晚在臉書表示，面對病毒威脅，中央和地方必須合作，全民也必須團結防疫。「我們一定會記取2003年SARS疫情的教訓，中央地方同心，才能攜手克服挑戰」。

她說，今天，桃園市長鄭文燦已經宣布，桃園的防疫措施全面升級，要用更嚴謹的措施，努力守好疫情防線的每個環節。中央絕對支持桃園的做法，也正在跨部會動員，她也要請民眾幫忙分享宣導圖卡，「一起為桃園的朋友打打氣！」

蔡英文列舉2月底前桃園市社區各項防疫再加強方案：每天舉行防疫會議，制定並執行各種防疫對策；全市大型集會及群聚活動停辦或延期；學校即日起停止寒輔、營隊、社團、志工、家長會活動；學校室內場地停止外借。

還有桃園361個社區關懷據點及巷弄照顧站停止營運；29個原住民文化健康站停止營運；社福機構（老人、身障、及兒少）、長照服務機構停止探視；11家責任醫院停止探病、陪病採實名制；市民活動中心、老人文康中心暫停租借；65歲以上志工停止出勤；全市360處人潮聚集點（車站、商圈、市場、醫院附近）全面消毒。

此外，桃園市府各機構場館一律戴口罩、採實名制，落實社交距離；醫院、傳統市場每週消毒一次；市場、量販店、百貨公司、購物中心，戴口罩，並停止試吃試用，維持社交距離；擴大聯合關懷服務中心，協助居家檢疫隔離民眾就醫及生活需求；擴大防疫車隊，服務居家隔離民眾就醫後送；加強市民個人防疫規範宣導，戴口罩、勤洗手、酒精消毒、維持社交距離。

她也為桃園市民打氣，要桃園「加油！過去一整年，桃園幫我們守住國門的最前線，現在，就讓全台灣一起來守住桃園！」

(中時 )