彰縣接獲通報4名桃醫接觸 彰化縣31家醫院啟動入口刷卡管制 19:322021/01/25 中時 吳敏菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 彰縣接獲通報4名桃接觸， 彰化縣衛生局25日啟動彰化縣31家醫院入口刷卡管制。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部立桃園醫院爆發群聚感染，彰化縣政府為了防範未然，加強採行防疫措施，包括縣府所屬各單位即日起啟動實聯制入口管制，彰化縣醫院感控升級，自1月26日起，彰化縣31家醫院啟動入口刷卡管制。民眾進入醫院，需先行於入口處出示健保卡，經過卡後才能進入。 彰化縣衛生局表示，25日下午已接獲中央及醫療院所通報4名部桃接觸者。均為列冊病人。一位自主健康管理，均已依中央規定安排採檢。並呼籲醫師於診療時，要特別注意評估部桃接觸史。中央居家隔離及自主健康管理名單也已連結健保卡查詢。 (中時 ) #彰化縣 #啟動 #入口 #管制 #接獲 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 指揮中心下重手處理案889危機 急診醫揭最可怕下場 - 生活 突被通知隔離 桃市民怒喊全被楊志良料中：這就是新年禮物？ - 生活 本周寒流恐報到 連凍3天變天時間出爐 - 生活 開銀行業第一槍 兆豐銀宣布總行啟動異地辦公 - 生活 台灣疫情將進入下一階段？前台大醫曝最新關鍵觀察點 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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