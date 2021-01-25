衛福部立桃園醫院爆發群聚感染，彰化縣政府為了防範未然，加強採行防疫措施，包括縣府所屬各單位即日起啟動實聯制入口管制，彰化縣醫院感控升級，自1月26日起，彰化縣31家醫院啟動入口刷卡管制。民眾進入醫院，需先行於入口處出示健保卡，經過卡後才能進入。

彰化縣衛生局表示，25日下午已接獲中央及醫療院所通報4名部桃接觸者。均為列冊病人。一位自主健康管理，均已依中央規定安排採檢。並呼籲醫師於診療時，要特別注意評估部桃接觸史。中央居家隔離及自主健康管理名單也已連結健保卡查詢。

(中時 )