部桃爆發群聚感染，所有住院過的患者、同住家人都被強制隔離14天，中央宣布擴大居家隔離匡列人數達5000人，引起各界熱議。根據一份最新網路民調顯示，有超過8成的網友，對疫情的發展感到擔心，同時，大部分的網友也都表示會加強個人防疫作為，並減少前往公共場所。

入口網站《YAHOO》以「部桃居家隔離擴大5千人，感染源不明，你對疫情發展會不會擔心？」為題進行網路投票，投票時間為1月25日至30日，截至晚間7點30分，已有2萬多名網友參與投票，結果顯示，有61.5%網友感到非常擔心，還算擔心網友的則有25.8%，不太擔心的有6%，非常不擔的有2%，另外有4.7%網友則沒有表示明確意見。

網友投票結果。(翻攝自YAHOO)

對於部桃感染擴大，近期是否會加強個人防疫作為，有57.8%網友表示一定會，表示應該會的網友則有22.5%，應該不會得有4.9%，一定不會得有8.6%，另外還有6.2%網友沒明確表示意見。

考慮到疫情可能擴大，是否會減少前往公共場所的部分，有52%網友表示一定會，應該會的則有26.8%，應該不會的有6.4%，一定不會的有8.7%，另外有6.1%網友沒有明確表示意見。

此外，有民眾指出，部桃醫師也有在新屋分院看診，而新屋分院仍照常在看病，會不會有感染風險？對此，指揮官陳時中回應，確實有微小的感染的機率，有民眾表示，部桃醫師也有在新屋分院看診，但新屋分院仍照常在看病，會不會有感染風險？對此，指揮官陳時中回應，確實有微小的感染的機率。

(中時新聞網)