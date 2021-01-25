聲寶（1604）2020年業績亮眼，總裁陳盛沺25日表示，今年以業績成長一成為目標，並加速土地資產活化開發，土城「橘色園區」規劃可租可售，下半年動工；龜山廠4萬坪土地第三季將申請都市計劃變更為產業用地，全案開發規模上看300億元，陸續興建十棟辦公室，吸引金融等產業進駐。

於業績成長，聲寶年終獎金平均2.5個月，優於近年1.8～2個月的水準，25日改採線上抽獎的尾牙，發出最大獎十張自家股票、合計約800萬元獎項。

陳盛沺表示，空調與洗衣機透過產品競爭力提升、經銷通路優化、提升廣宣力道，產品市占率由目前的約10％提升至12％，將是今年業績成長的主要力道。

在資產活化方面，土城規模60億元「橘色園區」進入最後設計階段，並開始物色營造廠，預計二年後完工，由於國人習慣取得自有資產，因此除了一棟全為出租，另二棟將為可售可租的彈性運用。

龜山4萬坪土地資產正進入山坡地解編最後階段，預計第三季可申請都市計劃變更為產業專區，將興建十棟可租可售、部分自用的辦公室，吸引金融總部進駐，也有部分土地可以出售，由於法規規範20%需作為服務產業，因此也會規劃住宅、飯店等設施。

聲寶近年成立頑味國際，跨足餐飲業的餐飲品牌「莞固和食」，目前已有二店，陳盛沺表示，下半年預計在大直開出第三店，並積極在雙北、桃園找據點，預計五至六店的規模就能達到損平。

聲寶亦推動持股72％的東源物流在二年後上市櫃，股本目前4.34億元東源物流，近年每年穩定維持一成的年成長，去年營收9億元、EPS約2.5元，可望成為聲寶集團另一隻小金雞。

(工商 )