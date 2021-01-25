由於中鴻總經理吳冠青將於月底功成身退，中鴻25日召開董事會決議，通過聘請中鋼生產助理副總曾貴松擔任中鴻總經理人事案，並聘請吳冠青擔任中鴻不支薪高級顧問，整個人事案將自1月31日起生效。

桃園五重劃區 新案戰4字頭
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(工商 )

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