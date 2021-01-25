中鴻新任總座曾貴松人事案 通過 19:402021/01/25 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於中鴻總經理吳冠青將於月底功成身退，中鴻25日召開董事會決議，通過聘請中鋼生產助理副總曾貴松擔任中鴻總經理人事案，並聘請吳冠青擔任中鴻不支薪高級顧問，整個人事案將自1月31日起生效。 桃園五重劃區 新案戰4字頭 生命故事典範 新北再表揚90位普仁小太陽 (工商 ) #中鴻 #中鋼 #人事案 #曾貴松 #總經理 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宋茜絕美一字鎖骨肩辣翻 挖空洩激瘦腰線 11:002021/01/25 名人 黑道阮經天1／超跑掌門人遭吸血鬼堂主狠榨上億 躲看守所保命慘淪賣衣郎 07:172021/01/25 社會 黑道阮經天2／超跑開1年逼車商「原價買回」 堂主嗆：每月要收30萬利息 07:172021/01/25 社會 曾陷白色恐怖冤獄 廣播人白銀過世享耆壽90歲 13:402021/01/25 娛樂 雲林6人曾赴桃醫 4人回雲林居家隔離 19:282021/01/25 生活 資深廣播人白銀逝世 中視新聞深表哀悼 17:572021/01/25 娛樂 蛙蛙文創販售口罩消費糾紛 中市府協助85人達成和解 19:012021/01/25 生活 《盤中解析》權王續跌失萬六 股王攜雙金釵抗空 11:082021/01/25 財經 江宥儀玩眼睛 窺視原始的自己 04:102021/01/25 運動天地 中走絲線切割機王牌 聯盛機電 模具加工業首選品牌 04:102021/01/25 產業特刊 《類股》中鋼3月盤價續看漲 鋼鐵股Q1有利基 13:582021/01/25 財經 財經熱門新聞 Apple Car少賺的帳1次算清 電動自駕車概念10檔別錯過 - 財經 台積電山頂冤魂全散戶？ 外資4天倒貨逾10萬張 這數據洩慘狀 - 財經 澳煤炭船苦等半年多還有戲？ 傳陸下一步決定了 - 財經 車用晶片大缺貨 直接找台積怪怪的？ 美媒曝產業鏈真相 - 財經 車用晶片缺爆 德向台灣求救 這幾檔抓緊了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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