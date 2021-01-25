今年以來，大陸公布的經濟數據整體表現理想，在全球經濟齊復甦之際，大陸復甦力尤為強勁，且內需不減，大陸高收美元債的配置價值顯現。

日盛中國高收益債券基金經理人林邦傑表示，目前疫苗持續在全球推廣，全球經濟共振復甦預期仍在，風險偏好回升後，部分風險資產表現可期。

對於大陸高收債而言，在資金持續流入新興市場的背景下，近期的調整可能提供了一個較佳的入市機會。

此外，高盛14日發布報告，看好大陸地產高收益債潛力，推薦投資者逢低買入。

(工商 )