大陸復甦力強勁 陸高收債有潛力 19:402021/01/25 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年以來，大陸公布的經濟數據整體表現理想，在全球經濟齊復甦之際，大陸復甦力尤為強勁，且內需不減，大陸高收美元債的配置價值顯現。 日盛中國高收益債券基金經理人林邦傑表示，目前疫苗持續在全球推廣，全球經濟共振復甦預期仍在，風險偏好回升後，部分風險資產表現可期。 對於大陸高收債而言，在資金持續流入新興市場的背景下，近期的調整可能提供了一個較佳的入市機會。 此外，高盛14日發布報告，看好大陸地產高收益債潛力，推薦投資者逢低買入。 不怕金融大鱷狙擊 陸科技巨頭帶港股飆700點 返3萬點關卡 買不起養不起 高房價壓垮生育率 (工商 ) #全球 #大陸 #全球經濟 #陸高收債 #有潛力 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外資最愛 大陸去年全球唯一逆勢成長 吸4.6兆超美國 08:582021/01/25 財經 陸寶鋼3月內銷價開平高盤 中鋼：符合預期 18:412021/01/25 財經 全球外商直接投資龍頭 美拱手讓給陸 13:362021/01/25 國際 全球半導體短缺惡化 日媒：起源是美國制裁大陸 13:172021/01/25 財經 狂囤疫苗恐是自殘 國際組織：窮國延遲接種威脅富國經濟復甦 10:522021/01/25 財經 不婚不生 大陸頭疼人口利空 04:102021/01/25 焦點新聞 大陸急單動起來 機器人產業放閃 19:212021/01/25 財經 大陸成全球FDI最大流入國 吸引1630億美元資金流入 10:322021/01/25 兩岸 陸推內循環 工具機廠訂單回春 04:102021/01/25 證券．權證 大陸單日80確診 香港新增76例 04:102021/01/25 焦點新聞 全球5G龍頭企業 2021年獲利可望再飆高 20:312021/01/25 財經 財經熱門新聞 車用晶片缺爆 德向台灣求救 這幾檔抓緊了 - 財經 陸砸1382億投資縮手？ 國家大基金砍3大半導體龍頭持股 - 財經 台積電山頂冤魂全散戶？ 外資4天倒貨逾10萬張 這數據洩慘狀 - 財經 加緊防疫措施 台積電宣布4種狀況 員工及廠商禁入廠 - 財經 全球半導體短缺惡化 日媒：起源是美國制裁大陸 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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