中國海洋石油集團今(25)日宣布，在珠江口盆地發現油氣層厚度超過400米的惠州26-6油氣田，探明地質儲量5000萬方油當量，已獲自然資源部油氣儲量評審辦公室審定。因其臨近香港不足200公里，這一最新重大油氣發現被認為對增強粵港澳大灣區能源保障能力具有現實的便捷有利條件。

中國海油介紹，惠州26-6油氣田位於距離香港東南162公里的珠江口盆地，平均水深約113米，探井鑽遇油氣層厚度約422.2米，是大陸在珠江口盆地自營勘探發現的迄今最大油氣田。

中國海油深圳分公司總地質師高陽東表示，惠州26-6油氣田的發現井測試日產原油超過500立方米、天然氣60多萬立方米。所產天然氣上岸後可源源不斷輸送至粵港澳大灣區的千家萬戶，為「綠色生態灣區」建設貢獻更多清潔能源。「該油氣田投產後將帶來非常可觀的社會和經濟效益，為南海東部油田上產2000萬噸提供資源保障」。

惠州26-6油氣田是大陸首次在南海東部海域古潛山新領域獲得勘探重大突破，一舉打破了南海東部海域在潛山領域40餘年無商業發現的歷史，展示出該領域巨大的勘探前景。當前，南海東部油田已成為大陸重要的海上油氣生產基地，連續25年實現油氣產量超1000萬立方米，連續6年產量超1500萬立方米。

(中時新聞網)