潘慧如、張家慧執行「女神再造計劃」。（小宇宙娛樂提供）

潘慧如、張家慧執行「女神再造計劃」。（小宇宙娛樂提供）

潘慧如執行「女神再造計劃」。（小宇宙娛樂提供）

張家慧執行「女神再造計劃」。（小宇宙娛樂提供）

潘慧如與張家慧去年12月開始執行「女神再造計劃」，訂定3個月挑戰體脂20％，計劃打造女神般的健美身材，並重金禮聘知名運動營養師楊承樺、藝人御用的健身教練蔡在峰，量身訂製專屬食譜與課程，確保運動與飲食是健康且有成效卓越。女神再造計劃進行1個半月，即使現在一週運動4天，兩人不但沒有喊累，反而都更認真投入，而且完全照著營養師食譜吃一點外食也都不敢偷吃。

張家慧目前腹部及手部的肌肉線條輪廓已經很明顯可見，潘慧如則是手臂及臀腿線條非常精實。目前預計3月中舉辦成果發表會，經紀公司也正在著手與出版社討論出書事宜；對於剩下的1.5個月，2位藝人表示會更加努力，希望呈現最美好的成果給大家。也很感謝許多廠商一路的支持，讓她們能夠更快達到事半功倍的成效。

兩人12月10日第一次測量體脂，潘慧如體脂是26.7％，體重51.9KG；張家慧體脂是22.6％，體重是53.5KG。接著開始1週3天的健身及食譜執行，才2週的時間，潘慧如的腰圍就小了6公分，體重少1KG；張家慧的腰圍也小了3公分，體重少0.5KG；1月18日第二次測量體脂的結果，潘慧如體脂少了3％(目前26.7％下降到23％)，體重少2KG，張家慧體脂少了2％(22.5％下降到20％)，體重少了1KG。除了體脂下降之外，2人的肌肉量都往上增加。

營養師楊承樺表指出，在這樣快速瘦身的狀況下，一般人都會認為一定是餓肚子，才能做到，但是她們都沒有餓肚子，而且都吃得比企劃之前還多，體重、體脂還是相對下降，潘慧如甚至還會要求可不可以吃少一點，因為她都吃不完。營養師強調，正確的飲食調配，是要在對的時間吃正確的食物，像2位藝人運動量大，會讓她們在運動後30分鐘內，立刻吃對的食物，幫助她們肌肉快速修復，也會讓身體疲累感降低。潘慧如近期也常在IG分享，吃得多又能瘦真幸福。

女神再造計劃執行1個月，兩人每週都有運動影片在粉絲專頁發佈，除了粉絲會私下詢問運動菜單及食譜之外，也有很多廠商主動詢問贊助。包括SPA店家就主動願意贊助2位藝人每週一次的體雕課程，讓她們在密集運動之後可以快速恢復肌肉的疲勞，也透過科技按摩更快速的輔助減脂。2位藝人體驗後，都覺得走對地方，直說SPA才是女藝人該去的地方！

此外，也有宜蘭的國際五星度假飯店邀約2人前往泡湯、享受美食及入住1晚定價8萬的總統套房VILLA，讓她們在疲勞的運動之餘享受2天1夜的放鬆行程。另有鐵人三項主辦單位主動邀約潘慧如及張家慧參加，2人聽到消息，一是開心一是緊張，但都表示體能還差很多，還是先把企劃目標達成再來思考及規劃。

(中時 )