「董娘俱樂部」知名的麗晶精品2020業績在疫情無法出國下，1萬2千名貴客創造史上新紀錄達40億元；晶華酒店集團總經理吳偉正25日指出，光是珠寶等千萬大單成長就超過50筆、較前一年增長15％，今年仍看好精品內需業績目標上看15％成長。

吳偉正指出，截至目前為止1月業績已超乎 預期目標年增40％，包括愛馬仕、香奈兒等國際精品均因應來台30周年舉辦貴賓之夜，專為麗晶精品推出獨家款，亦大幅帶動業績成長，在去年逾10％改裝，新增會員達四成前提下，今年看好整體精品內需，看增全年業績目標成長15％。

麗晶精品在管理面亦強化全面防疫服務，除了提供更寬敞購物空間，更積極展現與五星級 飯店共構優勢，持續整合吃喝玩樂資源；吳偉正說，以往對VIP推出整合行銷案一年約三案，去年推案高達79個案子，像是包括與對面的秀泰影城、玩具反斗城等合作，也增加餐飲名店進駐比重，最近更準備在客房引進喬山魔鏡，以提高住房率。

去年精品改裝皆以頂級珠寶為主包括寶格麗、CHAUMET等，而BOUCHERON頂級珠寶改裝亦預計三、四月登場，全新旗艦店為全球第二大店，因緊鄰晶華Wedding Salon而成為詢問極高的珠寶品牌。今年除了BOUCHERON改裝開幕，還將引進全球風行的蔬食餐廳。

國際精品因應內需市場供不應求，相對價格亦起漲多次，據稱，大型國際精品光是去年就先後調漲三～四次，今年1月仍持續調漲，最高還達15％，而麗晶精品則指出，即使精品年年漲，極具稀有性珠寶、包款等等待購買者仍大有人在，以去年最高單價七千萬珠寶，今年還是有望再拉高。

目前麗晶精品會員總計有1萬2千人，其中黑卡部分年消120萬元約有1,200人，而黑卡當中則有前十名會員屬年消費近億元，前百名會員年消費逾千萬元，每年年度麗晶之夜多數前百名千萬消費會員為主。

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