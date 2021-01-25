東部海域規模4.8地震 最大震度宜蘭3級 20:092021/01/25 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今天晚間7時39分東部海域發生芮氏規模4.8地震。（圖擷自氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，今天晚間7時39分發生芮氏規模4.8地震，地震深度99.4公里，震央位於宜蘭縣政府東偏北方44.8公里（位於台灣東部海域），最大震度宜蘭縣3級。 防疫不停學 社教館所及博物館寒假開放 推多元藝文活動 桃醫群聚擴大 居家隔離暴增至5000人 花蓮6人須隔離 (中央社) #地震 #宜蘭縣 #規模 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 仁寶因疫取消尾牙 改發禮券逾億元 員工每人送Apple Watch SE 12:362021/01/25 財經 幽靈蚊子館3／台中媽祖文化園區沒營運過 榮登「3星」蚊子館 10:222021/01/25 政治 中國超美 成2020年外商直接投資最大國 11:072021/01/25 財經 大陸在珠江口盆地勘探發現大型油氣田 19:422021/01/25 兩岸 聲寶攻空調洗衣機市占 2021業績拚增一成 19:402021/01/25 財經 配合15期大里市地重劃 大里區公所暫棲纖博館 18:372021/01/25 寶島 晶片電阻開漲 供應鏈業績嗨 04:102021/01/25 證券．權證 大陸成全球FDI最大流入國 吸引1630億美元資金流入 10:322021/01/25 兩岸 拉貨強勁 順德車用導線架比重攀至4成 04:102021/01/25 證券．權證 台積電下一步… 外資：蘋果、特斯拉27日財報是關鍵 04:102021/01/25 財經要聞 痛風藥可望成首款新冠口服藥 04:102021/01/25 國際大事 生活熱門新聞 指揮中心下重手處理案889危機 急診醫揭最可怕下場 - 生活 突被通知隔離 桃市民怒喊全被楊志良料中：這就是新年禮物？ - 生活 開銀行業第一槍 兆豐銀宣布總行啟動異地辦公 - 生活 本周寒流恐報到 連凍3天變天時間出爐 - 生活 彰縣接獲通報4名桃醫接觸 彰化縣31家醫院啟動入口刷卡管制 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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