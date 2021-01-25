民間習俗認為，警察、警徽有驅邪鎮煞的作用，雲林縣警局西螺分局最近不太平靜，除了轄區重大交通事故頻傳，去年12月有員警在值勤時猝死，因此地方上傳出，可能是因為派出所「未掛警徽」，才會導致西螺警分局頻頻出事。

西螺警分局因為原本辦公建築老舊，規劃原地重建，因此去年10月起，暫時移到「廣興教育農園」裡的臨時辦公廳，不過，因為舊辦公處的警徽，是用水泥嵌入，臨時搬遷不好拆除，所以臨時辦公廳才沒有懸掛警徽。

缺少陽剛正氣，搬遷至今傳出不少故事，當地流傳「廣興教育農園」前身是墓地，當時有三位民眾到園區裡休憩喝咖啡，點三杯飲料後，行動咖啡車老闆問道，「你們四個人點三杯飲料，那另一位要喝什麼嗎」？三位民眾突然一陣毛骨悚然，因為從頭到尾都沒有第四人。

去年12月，53歲王姓警備隊員，凌晨4點多在警局值班台執勤時，走到戶外竟突然暈倒，被民眾發現後緊急送醫，但仍不治。由於地方傳言不斷，有了解民俗的耆老指出，恐怕是因為臨時辦公廳沒有掛「代表正氣，鎮煞避邪的警徽」導致。

對此，分局表示，原本打算等新建築落成時再懸掛警徽，不過為了安撫民心，警方將從善如流，將擇日在臨時辦公廳掛上警徽。

★民俗說法僅供參考。

(中時新聞網)