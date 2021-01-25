美國總統拜登預計周一將進一步落實競選政見，宣布推出總規模達4,000億美元買美國貨（Buy American）的計畫，貿易夥伴國緊盯此一政策的發展，憂心衝擊本國訂單。

儘管川普政府的買美國貨計畫（美國優先戰略的其中一環）引發全球關稅大戰，同時與世貿組織（WTO）對峙，但拜登政府決定延續此一計畫，只是在細節部份有所修改。

拜登在競選時承諾將編列4,000億美元用於政府採購，藉以刺激對美國產品與服務的需求，而政府採購的規範將從嚴修改，一方面調高美國自製率的規定要求，同時也堵住購買外國產品的漏洞。

拜登的幕僚長柯蘭（Ron Klain）在一份備忘錄中提及，拜登將透過行政命令「兌現升級版的買美國貨計畫承諾。」不過，柯蘭並未透露更多的細節。

皮特森國際經濟研究所資深研究員哈夫鮑爾（Gary Hufbauer）指出，美國的貿易夥伴將緊盯行政命令有無符合WTO既有的協定，檢視內容是否出現確保外國企業也可參與美國政府採購的措詞。

哈夫鮑爾表示，「鑒於拜登就任時宣稱要與貿易夥伴修補關係並共同合作，買美國貨行政命令的遣詞用字將面臨外界嚴格的檢驗。」

加拿大前外交官現為智庫加拿大全球事務研究所副總裁的羅伯森（Colin Robertson）表示，「由於經濟依存度較高，此一政策對加拿大與美國的影響尤其巨大，一旦政策上路實施，就會有加拿大企業跳出來說，『我們被排除在外』，然後開始表達抗議。」

歐盟駐華府發言人不願在行政命令出爐前發表評論，日本駐美大使館的官員也未就此一議題發表看法。

不過，日本電通公關公司在分析拜登對亞洲的貿易政策研究報告中，呼籲日本企業要密切關注買美國貨的計畫，理由是這可能對美日兩國的供應鏈帶來重大的影響。

根據美國國會審計總署的資料，2019年財政年度美國聯邦機關用於商品與服務的直接採購金額為5,860億美元，花費最多的是國防部，採購金額高占總支出的近三分之二。

(工商 )