桃園市大園區一名72歲的王姓老翁，25日上午至大園區農會三和辦事處旁的提款機領錢，但老翁為防領錢時遭歹徒盯上，便自行將操作室的門鎖上，不料鎖頭故障，老翁被困在操作室內無法離開，所幸巡邏員警經過時發現，協助聯繫農會人員前來開鎖，才讓老翁順利脫困。

大園警分局三菓派出所副所長陳志一、警員吳兆軒，於25日上午執行金融機構巡守勤務，至大園區農會三和辦事處簽巡邏箱時，聽見一旁的提款機操作室傳來陣陣聲響，員警循著聲音前往查看，發現一名老翁神情慌張受困在室內，而操作室的門從裡面反鎖無法開啟，員警見狀趕緊通知農會人員前來開鎖，經過一番功夫後，總算將門打開，讓老翁順利脫困。

老翁表示，當時他進入室內準備操作提款機提領5萬元現金，但因為金額不少，他擔心提領過程中遭人搶劫，於是自行將門鎖上，離開時才發現鎖頭故障導致門打不開，他又沒帶手機無法找人求助，因此被鎖在室內20分鐘，所幸巡邏員警經過協助解圍，否則不知道還要受困多久，非常感謝員警的幫忙。

警方表示，農曆春節將近，民眾提領大量現鈔機會增加，如有需要護鈔服務可向派出所申請，警方也會加強金融機構巡守，以維護民眾財產安全。

(中時 )