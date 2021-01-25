內政部統計，2020年全台出出生率降至7.01％，創下歷史新低紀錄，全台出出生率最高縣市，由彰化縣奪冠，從2019年的第3名，躍升9.53％，全台最高，第二名為桃園市9.49％，第三名是澎湖縣，連續兩年都是9.43％。

近年來彰化縣人口在全國逆勢成長中下滑不少，從過去號稱130萬人口大縣，近10年來，滑落成126萬人，幾乎少掉了一個鄉鎮。但全國出生率都下降，人口減少是趨勢。

讓人振奮的是，內政部最新公布去年的出生率統計，彰化縣贏得全國第一寶座，第一大縣還拚過了6都，讓人感受到前景可期。

縣民表示，感受得到彰化縣近年來許多建設都在推動中，包括重新檢討都市計畫，最明顯感受到就是房市升溫。

縣長王惠美指出，彰化縣2020住宅新建案的開工高達440億多元，是往年的兩倍之多，宜居城市，吸引人們願意留下來打拚，出生率自然也提高了。

彰化縣生育津貼每胎3萬元，和桃園市一樣，都是全國最高，另外，0至6歲還有給付育兒金津貼、托育補助、幼兒就學補助、5歲幼兒學費補助等。此外，彰化縣不少鄉鎮也都依財政狀況，再加碼補貼生育獎金，以北斗鎮每胎補助1萬元最高，讓北斗也成了彰化縣4個人口逆勢成長的鄉鎮。此外，鹿港鎮每胎補助6600元。補助6000元的鄉鎮有大村、社頭、溪州，補助5000元鄉鎮市有彰化市、埤頭鄉、福興鄉、永靖鄉、花壇鄉。

(中時 )