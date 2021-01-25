上週提到要把市場價格變化的重要性擺在自我主觀研判前，過度的預設立場往往容易錯失機會，去年底的Apple Car不會是唯一案例。隨著電動自駕車加溫，電動車所需用到的三大技術：電池、自駕、大數據分析領域等持續受到重視，以電池領域來看，目前最受熱議的即是固態電池技術，這也是鴻海集團繼MIH平台、機構件、鋁合金沖壓技術等到位後，積極投入研發的技術領域。

「固態電池」是一種將鋰離子電池內使用的液態電解質，改為使用固態電解質的新型電池，擁有安全性更高、能量密度更高等優勢，只是由於技術瓶頸仍在，暫時無法大舉量產。當這種問題出現時，專家一定會迫不及待地來告訴你，這個技術可能五年之內都無法商用量產，千萬不要輕信，這時你要記得先跟專家算上次Apple Car少賺的帳！

真正贏家所想的一定是這個各國政府、各大科技集團、各大汽車集團、各大能源集團紛紛投入這項領域之後，誰能夠受益。舉例來說，日本首相菅義偉日前表示為實現2050年達到「碳中和」目標，計畫創設規模2兆日圓的基金，用來對從事蓄電池、氫等減碳相關技術研發的企業提供援助，誰能夠拿下這個2兆日圓的相關援助，進而拿下後續商機？而投資人該如何提前布局？這才是贏家思維。

以鴻海集團為例，繼汽車機構件的乙盛-KY、鋁合金車殼的鴻準、車用線束的廣宇、車用玻璃的正達、車用觸控面板的GIS-KY、車用面板的群創後，目前也傳出旗下負極材料的榮炭已積極投入固態電池技術研發，布局越來越完整。

而近年轉投資了多家電池及電池材料廠的國碩集團，旗下碩禾也是榮炭的股東，兩集團之間是否在電動自駕車產業上合作也可觀察。而台達電集團、華立集團近年跨入電動車及綠能領域有成，在電池及電池材料上也有布局，旗下個股可望跟進，這些都可追蹤。

（本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華）

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(中時新聞網)