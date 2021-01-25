全球車用晶片大缺貨，美德日盼台積電加大供應車用晶片，經濟部25日表示，台積電承諾會在堅守對客戶承諾下，「優化」晶片生產流程，使流程更具效率，若能進一步提高產能，將優先生產汽車晶片。

行政院則表示，將了解德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）的訴求，及聽取台積電的意見後，再決定如何從旁協助。

阿特麥爾（Peter Altmaier）上周致函經濟部長王美花及行政院副院長沈榮津，指出當前半導體晶片短缺正危及德國汽車產業復甦，從而危害全球經濟回春；呼籲政府向台積電明確傳遞提高晶片供給量訊息。

儘管王美花、沈榮津尚未收到這封信，不過，經濟部私下了解，確實有這封信。經濟部官員指出，王美花24日已與台積電高層討論，台積電表示目前產能已經滿載，也必須堅守對客戶的承諾，但若能透過優化生產能力提高產量，將與政府合作，把汽車晶片列為首要應用對象。

(工商 )