黃子佼與鄭淑文主持華視新春特別節目《牛兆豐年賀新春-女王當家初一特企》，25日與張文綺、徐凱希等人一起進棚錄影，黃子佼提及自己是從華視出道，每年陪大家過年非常開心，被問到過年將包出多少紅包，他笑說：「我結婚之後，紅包不需要多發，以往都是小燕姊（張小燕）發給我，現在反而還多拿，孟家爸媽、奶奶、姑姑都會包給我，娶了耿如（孟耿如）真的是賺到了。」他則藉由打牌等機會再輸回去，兩方皆大歡喜。

黃子佼被問及疫情升溫是否擔心5月的婚禮，他表示：「不要說5月婚宴了，明天工作可能都會影響到，那天去逛百貨公司，真的就有人沒戴口罩，希望大家都要保護自己跟別人，配合宣導多戴口罩、多洗手。」他曝早上出門前，不忘先餵嬌妻吃維他命。至於是否擔心長輩催生，他笑回：「孟家長輩都很好，他們沒給壓力，我們會繼續努力。」

黃子佼曝孟家長輩人很好。（盧禕祺攝）

而張文綺、徐凱希去年公開戀情，被問及過年是否到男友家拜年，張文綺表示知道男友會去台南玩，彼此早就見過對方家長，男友應該會包紅包給她爸媽，至於何時結婚，她笑喊：「還沒啦，我一定先當佼哥伴娘。」徐凱希則說自己沒有過節習慣，所以不會特地去拜年，而且之前已見過男方家人了。該節目來賓還有洪都拉斯、黃鐙輝、陳隨意、楊昇達、主播宋燕旻、主播雷雅、主播莊雨潔與主播連珮貝等人。

主播宋燕旻（中）與黃鐙輝（右）、陳隨意（左）等來賓開心同框。（盧禕祺攝）

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