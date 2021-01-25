堪稱台灣第一大家族的台中太平張家，家族中的子子孫孫，每逢農曆過年初二都會聚在一起吃娘家宴， 加上中午席開35桌與晚上另一攤的22桌，六代同堂人數直逼600人，成了全台過年最熱鬧的一家人，如今再過3個禮拜就要過年了，如此的景象得等到明年才能看見，由於目前疫情嚴峻，家族長輩擔心大家聚在一起萬一出了差錯，恐成為防疫破口，因而決定「順時中」，確定今年娘家宴不辦了。

張家去年娘家宴盛況空前，六代同堂年紀最小的才1歲多，最大的是102歲阿嬤，不過阿嬤去年端午節仙逝，享壽102歲，每年家族成員都特別期待初二這項家族傳統聚餐，不管在國內或國外，都會趕回來聚會，熱鬧非凡，還有的帶著家中晚輩出現，有些人幾乎見了面都不認得。

主要籌備人張文田表示，家族這個娘家宴20多年前由太平古農莊莊主張友吉發起，希望過年時宗親都能聚會聯絡感情，參加人數差不多都維持在600人上下，可是以前每年都有新生兒加入，近年受少子化影響，人數幾乎沒增加，只能多多鼓勵晚輩增產報國，也延續這個家族團聚的傳統。

張文田說，因為全球疫情又有升溫趨勢，一個月前經家族堂兄弟討論，覺得如此多人聚餐聯誼風險太大，因而決定配合政府防疫，今年停辦一年共渡難關。張家「娘家宴」舉辦20多年來，只有921大地震停辦2年，今年是第3年。

(中時新聞網)