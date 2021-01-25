為償還銀行借款、充實營運資金及因應未來發展之資金需求，中石化（1314）公告董事會通過辦理現金，增資發行股數為普通股不超過6億股額度內，其增資發行股數總額之10～15％由員工認購。中石化表示，本案經董事會決議通過後，提請110年股東常會討論。

中石化AN年產22.4萬噸，營收占比約三成，頭份廠和小港廠各年產20萬公噸CPL；持股40％的高雄塑酯化學MMA年產10萬噸。

受惠供給吃緊、下游需求回溫，CPL、AN去年11月來報價回穩向上；其中，CPL因大陸老舊產能持續汰換，且煤供給減少，煤化工CPL成本墊高壓力升高，支撐報價維持高檔。第一季營運有望明顯轉佳。

面對大陸石化產業崛起、產能陸續擴增威脅，中石化以CPL和AN為核心，向下延伸到精細化工及特用化學領域，以期強化利基；先前已在橋頭廠興建費用投入約4.5億元，投產尼龍工程塑料，增加高值化產品貢獻。

中石化更進行策略性整合布局，強化CPL下游應用，參與下游尼龍粒與抽絲廠展頌現增案，以不超過13.8億元，取得其斗六聚合廠土地、廠房與設備資產，並完成交接，貢獻營運。

資產題材上，台灣京華城規劃興建四棟頂級商辦，高雄憲德段住宅也已申報開工興建；海外緬甸建案已取得使用執照，正式開賣。

(工商 )