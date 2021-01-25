許多家長遇到孩子在公共場所哭鬧時，會利用身邊的路人「當黑臉」來恐嚇小孩停止吵鬧，不過卻令無辜的路人相當無奈。一名男子在搭高鐵時，就不幸成為身後大媽口中的壞人，被指著說「你再繼續哭這位叔叔要把你抓走！」男子先是錯愕，隨後秒回嗆該家長，直覺反應更網友大讚「剛好而已」。

原PO在臉書「爆怨2公社」上表示，今天在月台等高鐵時，發現後面站著一位大媽和一位正在哭鬧的年幼小孩。突然之間，原PO被大媽指著並對小孩說「你再繼續哭這位叔叔要把你抓走！」

莫名被當成黑臉不僅讓原PO感到錯愕，當下又受公事影響心情不好，便回嗆大媽「X，乾我屁事！」沒想到大媽頓時語塞變臉，看起來還差點哭了。原PO後來檢討說，「我是不是太兇了？」

文章一出，網友卻非常支持原PO做法，並指出，真的有很多家長喜歡利用路人來管教小孩，殊不知是自己不會教養，還讓路人莫名背鍋，回嗆對方真的剛好而已。

網友紛紛表示，「很多媽媽真的很喜歡這樣嚇小孩」、「幹得好！奇怪自己教不動孩子是關路人屁事喔」、「最討厭這種自己不會管教就拖別人下水的」、「不會啊！做得很好、的確不關你的事啊！管小孩為什麼要鬼扯旁邊的人」、「這種父母很討厭，自己教不好還牽拖別人」。

(中時新聞網)