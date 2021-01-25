新冠肺炎變化多端、快速傳播威脅升高，導致全球疫情威脅嚴峻未歇，而台灣爆出本土案例及變種病毒，更讓中央、地方及企業防疫警鈴升高因應。為此，傳產龍頭台塑集團再度啟動升級管制措施，要求員工減少所有非必要國內外出差，出差者必須上公文，簽到最高的董事長層級才能放行。

另外，台塑集團除先前早已率先宣布取消集團運動會以及公開尾牙活動，考量當前局勢，目前也要求員工盡量避免參加外部的尾牙、餐會。

2020年初大陸疫情升溫，台塑集團除陸昆山、寧波廠區年後開工規劃依照法令規定，台灣台北總部、麥寮六輕除全面戴口罩、量體溫，避免群聚開會外，台北、麥寮也暫停人員南下、北上開會，改為視訊會議運作。另面對美國疫情升溫，台塑除早早要求台塑美國員工上班須遵守戴口罩、保持社交距離等防疫措施，更考量美國染疫多從家人群聚發生，還為美國員工準備防疫旅館，讓需要隔離人員有所支援協助。

台塑集團表示，部桃醫院新冠肺炎疫情擴大，多達5,000人被匡列要求居家隔離。有鑑疫情威脅日趨嚴峻，集團防疫管制措施已升級回到疫情剛發生之際的最高警戒標準，不僅國外出差幾乎全停，就連國內公出也幾乎全部喊卡，必要出差者，公文必須簽到最高主管董事長層級才能放行。

台塑集團強調，台灣、大陸、越南及美國等四大生產基地，對防疫措施均未鬆懈。針對此次疫情較嚴重的桃園地區，「台塑四寶」中僅南亞在桃園有一座小型的LCD工廠，以及重要轉投資南亞電路板主要生產基地在桃園蘆竹。

(工商 )