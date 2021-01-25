南宮珉在劇中總是含著棒棒糖辦案。（愛奇藝國際站提供）

韓國懸疑推理劇《晝與夜》上週精彩完結，以多起預告殺人案為展開，帶出28年前的神祕事件真相，反轉燒腦的劇情及鮮明的角色設定引起不少討論，男女主角南宮珉和金雪炫分享了拍攝難忘的趣事以及對於劇情、角色的想法。

出身女團AOA的雪炫去年深陷霸凌風波，被指控是智珉欺負珉娥的旁觀者，睽違半年終於在殺青後更新IG，寫到是這部戲還有角色給她活下去的動力，她也訪問中也透露比起演戲，站在舞台上反而還比較不緊張，但也很珍惜每一個演出機會，「站在舞台上表演我能夠即時得到台下觀眾的掌聲跟回應，讓我有種自己還活著的感覺。演戲時我會不知不覺地投入其中直到導演喊卡，有時甚至不知道自己是怎麼完成演出的，每當那種時候我便很有成就感。」

這次飾演女警「孔慧媛」，有不少動作戲，雪炫在開拍前2個月就去了武打學校受訓，「我之前為古裝劇學過騎馬跟使用兵器的技巧，這次則是把拳擊、踢腿、翻滾、過肩摔等肉搏動作結合在一起進行了訓練」，劇中她暗戀著南宮珉，即使男方被懷疑是連環殺人案真兇，也一路力挺，「其他角色跟案件都有直接關係，但慧媛是在毫不知情的情況下承接案件，和觀眾處在相同角度尋找著犯人，劇中只有慧媛堅信著正宇不是兇手，這點讓我很想誇一誇她。」

南宮珉則扮演有著不為人知過往的刑警「都正宇」，不修邊幅的打扮加上總是含著棒棒糖辦案，「這個角色看起來有點無知，但辦案時敏銳度過人。為了更貼近角色，我剪短了頭髮，還把10年前穿的T恤拿出來試穿，儘量讓自己看起來像都正宇一樣邋遢。另外，我發現含著糖講台詞，傳達力好像會下降，所以練習台詞時也一直含著糖好讓自己適應。」

出道19年的南宮珉，星路並非一帆風順，他認為低潮時期改變了他對演戲的態度，他告訴自己就算有了人氣也不能傲慢，他現在仍習慣在劇本上寫下滿滿筆記或是在拍攝結束後再次審視自己的演技，「承認自身的不足並努力彌補，這才是我要追求的道路。選擇作品時，雖然收視率也很重要，但是比起收視，我現在更在乎題材是否能帶給觀眾新鮮感。」

《晝與夜》全集可在愛奇藝國際站上觀看。

(中時 )