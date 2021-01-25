新莊區民安國小李金鴻（右），與相依為命的奶奶，一起出席新北B區普仁獎頒獎典禮。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

貢寮國中9年級的黃品慈（右）與母親一起參加新北B區普仁獎頒獎典禮。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

瑞芳國中葉俊祥（左六）與貴賓一起合影。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

就讀丹鳳高中附設國中8年級的吳逸琳（左四），與同時獲獎的弟弟吳冠霖（左三），在母親陪同下，開心與。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山普仁獎頒獎典禮陸續在全台各地舉辦，新北市幅員遼闊分3區辦理，本屆共有259位學子得獎，繼日前舉辦A區、C區頒獎典禮後，新北B區1月24日上午在新莊農會4樓會議廳，表揚90位普仁小太陽，雖因新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，取消原訂節目演出及貴賓致詞，但每個普仁小太陽的生命故事，都是值得學習的典範。

「美好的品德，帶來尊貴美好的生命！」普仁獎創辦人、靈鷲山開山住持心道法師以「關心、愛心、慈悲心服務社會」的生命關懷理念創立，它是美善品德的呈現，也是善能量匯聚的平台。自2003年推動迄今，著重學生品德與孝行，透過學校師長推薦，志工實地家庭訪問，鼓勵德行優良且有志向學的學生，評選過程嚴謹，18年來，全台累計8745位國中、小學生脫穎而出。

新北B區包含：中和、永和、新莊、平溪、貢寮、瑞芳、汐止、深坑、石碇、金山、萬里，今年有142位學生報名參加選拔，初選評審出100件做家庭訪視，經複選共有90位孩子獲得殊榮，國小24位、國中66位。其中，瑞芳國中葉俊祥、丹鳳高中附設國中吳逸琳、平溪國中劉家佑、貢寮國中黃品慈、民安國小李金鴻5位獲推薦入圍全國普仁獎。

24日陽光普照，就像普仁小太陽一樣溫暖，一早的頒獎典禮，縮短時間，現場採取梅花座，與會者皆戴口罩、消毒雙手，並維持社交距離，瑞芳國中校長王綠琳、欽賢國中校長林才乂及多位主任、老師都特地出席鼓勵學生，王綠琳為感謝靈鷲山辦理這麼有意義的獎項，還特別致贈感謝狀，由新北B執事釋妙依法師代表接受。

新莊區民安國小李金鴻，由年邁的奶奶照顧長大，平日協助家務、照顧年事高又臥病在床的爺爺，一放學回家就幫忙做手工、剪雞腳；為減少開支，利用週末到圖書館接受志工課業輔導，省去補習費用，跟同學出去也會選擇最不花錢的方式；去年奶奶因太過勞累引發小中風，讓他十分擔憂，貼心陪伴做復健，平日還會幫忙按摩。導師王珮玲推薦說，金鴻從不因家庭經濟狀況而抱怨，而是更努力求學，不讓奶奶擔心；認真投入課堂活動，從作業中深刻感受他額外的努力與付出，家中整面牆壁都是獎狀，當選班上模範生實至名歸；懂事得令人心疼，是位難能可貴的好孩子。

就讀丹鳳高中附設國中8年級的吳逸琳，父親意外早逝，體恤母親工作辛勞，主動分擔家事，細心協助照顧重症的弟弟；定時餵食家裡飼養的小鸚鵡，常輕聲細語訴說心事，有愛心；課業表現優異，擔任小老師及直笛社社長，認真督導盡責，耐心與同學切磋問題，善解人意又貼心；獨立有主見，立定追求目標與方向。

就讀貢寮國中9年級的黃品慈，以正面、樂觀的態度面對困境，雖罹患遺傳性疾病，仍積極認真學習，從未遲到早退，也非常願意協助其他同學；還像個小媽媽一樣，勇敢承擔照顧生病的哥哥，協助洗澡、照料吃食等，兄妹間深刻的手足之愛表露無遺；去年遭逢父親意外猝逝的家中劇變，感恩各界協助度過難關；甚至利用課餘時間，到長照協會陪伴老人聊天、散步，小小年紀發揮無私奉獻的大愛，令人動容。

瑞芳國中葉俊祥，與行動不便的外婆相依為命，協助家務，是在逆境中茁壯的陽光少年。課業名列前茅，擔任班級幹部與小老師認真負責，在繪畫與舞蹈方面都有傑出表現，曾獲多項比賽佳績，多才多藝。他特別感謝校長王綠琳引導進入體育班，不時給予正面鼓勵；學務主任時延彰開設創意藝才社，讓他在繪畫領域有發光發熱的舞台；班導蔡麗淑賞罰分明，對他關心備至；還有生命中無數貴人的相助，知足惜福。

(中時 )