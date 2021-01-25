力挺醫護 源鮮智慧農場供應蔬食 20:452021/01/25 中時 楊宗灝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 源鮮智慧農場力挺桃園醫護健康，溫暖送愛到衛生福利部桃園醫院，26日至2月4日每天送蔬食、蔬果汁，給醫護人員補充元氣。(源鮮智慧農場提供／楊宗灝桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 源鮮智慧農場力挺桃園醫護健康，溫暖送愛到衛生福利部桃園醫院，26日至2月4日每天送蔬食、蔬果汁，給醫護人員補充元氣。 農場表示，這次準備的蔬食包括活舒菜沙拉、羽衣甘藍蔬果汁，讓衛生福利部桃園醫院全體醫護人員享用，讓辛勞的醫護人員，感受到社會的支持與關心，同時也為自己的身體補充營養元氣，繼續守護國人的健康。 部桃醫師有在新屋分院看診 陳時中曝感染機率 指揮中心下重手處理案889危機 急診醫揭最可怕下場 (中時 ) #蔬食 #醫護人員 #源鮮智慧農場 #衛生福利部桃園醫院 #蔬果汁 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣防疫慢澳洲10個月 網發千字文轟「為什麼不鎖國」 08:002021/01/25 生活 桃園議員邀集餐飲業者 送物資慰勞防疫英雄 16:392021/01/25 寶島 和平封院釀32死 邱淑媞遭爆罵醫護：自己做錯的自己負責 09:082021/01/25 政治 桃醫疫情擴大 賴清德提4點籲國人支持 12:482021/01/25 生活 醫院門把驗出新冠陽性 院方：14人摸過是陰性 12:032021/01/25 兩岸 桃園疫情恐擴大 賴清德：禦敵從嚴 15:542021/01/25 財經 全身防護錯在哪 染疫醫內疚自責 04:102021/01/25 焦點要聞 桃市府急動員 漏夜攔人到天明 04:102021/01/25 焦點要聞 駁馬英九和平封院中央下令說 民進黨：不要刻意忘記過去的事實 19:532021/01/25 政治 部桃群聚感染擴大台中醫師公會挺醫護 13:512021/01/25 生活 空巴德國廠爆疫情 隔離近500名員工 15:262021/01/25 國際 寶島熱門新聞 彰化縣出生率冠全台躍升9.53％ 全台創新低彰化異軍突起 - 寶島 力挺醫護 源鮮智慧農場供應蔬食 - 寶島 製程全監控 勤益「智慧生產實驗室」成立 - 寶島 員林元宵燈會照辦 取消美食攤位與表演 - 寶島 花蓮強化防疫 寒假期間禁入校園 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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