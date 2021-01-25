源鮮智慧農場力挺桃園醫護健康，溫暖送愛到衛生福利部桃園醫院，26日至2月4日每天送蔬食、蔬果汁，給醫護人員補充元氣。

農場表示，這次準備的蔬食包括活舒菜沙拉、羽衣甘藍蔬果汁，讓衛生福利部桃園醫院全體醫護人員享用，讓辛勞的醫護人員，感受到社會的支持與關心，同時也為自己的身體補充營養元氣，繼續守護國人的健康。

(中時 )