喜迎2021年金牛年，在農曆年前，令人最期待的就是領年終獎金，但根據人力銀行調查結果，受疫情影響，僅56％上班族預期能領到，創八年新低，發放的年終獎金平均約1.15個月，也創九年新低，台新銀行建議，年終獎金掌握三大原則，扣除開銷好運用、規劃存錢好分配、提前理財好收益，有利把握新年最佳理財機會。

台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩說明，第一個原則「扣除開銷好運用」，大多數家庭都有貸款與固定開銷，如房貸、車貸、信貸、孝親費等，可先將年終獎金扣除必要支出與降低利息較高的貸款後，再針對剩餘資金做進一步的規劃運用。

列出收入支出預算表後，再依第二個原則「規劃存錢好分配」，規劃2021年度預計支出明細，並提撥一部份到儲蓄帳戶，避免讓支出過大，導致無法達到儲蓄的目標。盛季瑩指出，全球貨幣寬鬆、進入零或負利率等大環境影響之下，民眾及早投資就顯得更重要。

第三個原則是「提前理財好收益」，民眾可盡早學習理財，找出適合自己的投資工具，再依自身短、中、長期理財目標，妥善運用年終獎金進行完善之資金規劃，讓自己的財富進一步增長。

展望2021年，隨歐、美、英等國陸續核准疫苗上市並開始施打，預期全球金融市場在疫苗進入普及接種階段後，全球各項經濟活動將可逐漸回復常態，全球景氣將由復甦邁向擴張，經濟和企業獲利將加速成長。

針對新一年度的資產配置，盛季瑩表示，民眾可在既有的固定收益部位下，適當加碼股性商品，採取「價值成長、雙軸並進」策略，掌握價值股參與價值修復行情、及成長股參與長線發展趨勢。若民眾擔心股市漲多可能回檔，亦可透過投資組合及定期定額方式，參與金牛年景氣復甦帶來的資本利得機會。

盛季瑩提醒，新年除了理財規畫，也應適度增加健康險，以補足醫療費用、住院時收入損失的財務缺口，還能以傳統壽險，強化人身保障，為家庭提供保護傘。

(工商 )