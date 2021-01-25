44歲大陸女星黃奕因演出新版《還珠格格》中「小燕子」一角走紅，被外界譽為「趙薇接班人」，但她的感情卻異常坎坷，識人不清錯嫁2個渣男，想不到近日上戀愛實境節目《怦然再心動》認識新對象，又遇到私生活混亂的男生。

黃奕在節目中約會的對象，其中一位是西裝筆挺的律師，名字為陸佳穎，兩人的互動看似有譜，只是節目播出後，有人在網路指出陸佳穎其實喜歡男生、曾離婚過，私生活還很複雜，曾同時跟很多人交往，進行性行為時不愛戴套等，該名網友還直接稱陸佳穎「海王」、「時間管理大師」，引起網友驚呼、熱議。

黃奕和陸佳穎在節目中談戀愛。（圖／微博@陸律師）

事隔不久，《怦然再心動》官方微博於今（25日）突然宣布：「聲明，經核實，某位男嘉賓涉嫌違反其與節目組簽訂的合約條款，現正式取消該男嘉賓在節目中相關內容的呈現。」幾乎同一時間點，陸佳穎也在微博表明立場，一直都秉持著認真、真誠的態度來參與節目，想不到受到網友的關切，他解釋前一段婚姻結束的原因為聚少離多，離婚後他確實對婚姻產生懷疑和動搖，產生一些情感迷失，並承認對節目組刻意隱瞞這段過去。

雖然過往的感情經歷不算好，但陸佳穎仍懷抱找第二春的希望參加節目，「對某位女嘉賓的喜歡，以及她給我帶來對正常家庭婚姻的渴望，都是真實強烈的，沒有任何隱瞞。」最後他為這次釀成的風波，向波及到的這位女來賓和節目組道歉，並對不實指控保留法律途徑追責的權利。

節目單位把陸佳穎換了。（圖／微博@怦然再心動）

陸佳穎發出聲明自清。（圖／微博@陸律師）

不過，許多網友不買單陸佳穎的澄清，砲轟根本一派胡言，「還假裝自己是直男？好意思嗎？非要我們所有人拿著曖昧聊天證據去你公司樓下嗎？同一時間玩弄我們感情，我們就需要你對我們的傷害一個道歉而已，你是律師你會法律，但我們也會拿法律來保護自己，還是那句話，身正不怕影子歪，很多被你玩弄感情的小哥哥們不敢出來，那就只有我替他們討回公道」。

黃奕過去曾有兩段婚姻，32歲閃嫁認識41天的CEO姜凱，隔了一年火速離婚；34歲梅開二度與富二代黃毅清結婚，並生下女兒黃芊玲（Alice），沒想到兩年後夫妻感情生變，傳出家暴、出軌、私密照流出等家醜，結束3年婚姻後，前夫心有不甘不斷爆黃奕的黑料，導致黃奕的形象崩毀、演藝事業停擺，直到離婚4年後，她首度在節目自揭瘡疤：「我錯嫁兩個渣男，難道就要賠上一輩子嗎？」她重新站起來創業，並嘗試重回演員身分。

(中時新聞網)