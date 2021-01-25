羅智強25日在臉書上PO出涂醒哲在SARS結束5年後接受雜誌專訪時的內容。(圖 翻攝自羅智強臉書)

隨著部立桃園醫院群聚感染持續擴大，多年前因SARS爆發導致和平醫院封院爭議再度引發討論，時任台北市長的前總統馬英九遭指是封院元凶，馬英九辦公室今（25）日也發布新聞稿澄清。台北市議員羅智也強翻出涂醒哲在SARS結束5年後，表示不後悔和平醫院封院決策的訪談報導，並對民進黨嗆聲，「好啦好啦，都民進黨對，其他人全部都該死」。

羅智強今在臉書上PO出一張照片，照片的內容，是涂醒哲在SARS結束5年後，接受雜誌專訪，當時涂醒哲很感慨，非醫療專業讓決策失焦，對於外界的評論，他則「堅持當初的決定是對的，因為如果當時沒能將感染源控制在和平醫院內，後果可能難以想像」。

對此，羅智強忍不住直言，「好啦好啦，都民進黨對，其他人全部都該死」，並批評民進黨又拉馬英九下水，「SARS經驗好的部分，都是民進黨功勞；SARS經驗壞的部分，都是馬英九該死，這樣子，蔡英文妳高興了吧」。他認為，好好防疫，做出成果，大家都支持，「連防疫都要搞清算前朝的戲碼，有完沒完啊？」

此外，馬英九辦公室也指出，每當外界討論過去防疫經驗時，就屢屢有人拿「和平封院」轉移焦點，事實上，當年的防疫決策模式跟現在一樣，都是由「中央下令，地方執行」。

馬辦還強調，當年決策過程，就是「中央下令，地方執行」，是收到行政院衛生署長涂醒哲的「最速件」公文，要求北市衛生局立即成立接管小組進駐和平醫院，全面管制人員進出。

好啦好啦，都民進黨對，其他人全部都該死 SARS經驗好的部分，都是民進黨功勞 SARS經驗壞的部分，都是馬英九該死 這樣子，蔡英文妳高興了吧 好好防疫，做出成果，大家都支持 連防疫都要搞清算前朝的戲碼，有完沒完啊 ———————————... 由羅智強發佈於 2021年1月24日 星期日

(中時新聞網)